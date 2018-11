Novi skandal: Tači pored Putina i na Mirovnom forumu u Parizu (video, foto)

Nakon skandala sa rasporedom sedenja na svečanosti u Parizu povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, sada se Hašim Tači našao u prvom planu i na Mirovnom forumu.

#ParisPeaceForum Opening ceremony – introduction by Emmanuel Macron, President of France, with addresses by Angela Merkel, Chancellor of Germany and Antonio Guterres, UN Secretary General https://t.co/0MO9C8YIeK — The Global Times.eu (@GlobalTimeseu) November 11, 2018

Na fotografijama koje je agencija Rojters objavila sa Mirovnog foruma na kom se okupljaju svetski lideri, vidi se kako predsednik privremenih institucija na Kosovu i Metohiji Hašim Tači sedi u neposrednoj blizini ruskog predsednika Vladimira Putina.

On WWI centenary, Macron warns of nationalism https://t.co/z8lkXOAaZw pic.twitter.com/46qNX6yK9Q — Reuters TV (@ReutersTV) November 11, 2018

Podsetimo, Tači se našao u blizini Putina i u rasporedu sedenja tokom svečanosti ispred Trijumfalne kapije u Parizu.

Honored to attend the Opening Ceremony for the #ParisPeaceForum for @StimsonCenter, @TogetherFirst and @fggaleiden & eager to hear world leaders’ visions for the future of global governance. #StandforPeace pic.twitter.com/Ws0vPB5wWA — Joris Larik (@JorisLarik) November 11, 2018

Reagujući na ovaj neobičan protokol, predsednik Srbije Aleksandar Vučić zapitao se kako je to moguće.

Natural that Europe should want an army, says Russia's Putin https://t.co/2cKUbcPolu pic.twitter.com/T9l2b7kgYP — Reuters Top News (@Reuters) November 11, 2018

„Možete misliti šta je neko mislio kada je Tačija stavio iza Putina, sa kojim se rukovao. Iza leđa je Putina došao Tači i pružio ruku, a tek kada je šef ruske države shvatio ko je taj čovek, okrenuo se drugima“, objasnio je Vučić.

(Sputnjik)