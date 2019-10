Novi Trampov biser: „SAD i Italija su prijatelji još od vremena starog Rima“ (video)

Američki predsednik Donald Tramp je na sastanku sa italijanskim kolegom Serđom Matarelom izjavio da kulturne veze dveju zemalja postoje „još od drevnog Rima“.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy. “The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/10Ib2h4O4e — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2019

„Sjedinjene Američke Države i Italiju vezuju zajedničko kulturno i političko nasleđe koje datira hiljadama godina od vremena drevnog Rima“, izjavio je Tramp, navodi se na nalogu Bele kuće na Tviteru.

TIL The United States was around in the days of Ancient Rome. Add that along side the airports during the Civil War to the history books, folks. — Just Win, Maybe? (@Daknob) October 16, 2019

​Korisnici društvenih mreža bili su iznenađeni Trampovim nepoznavanjem istorije.

The ancient Romans helping the US in Normandy. pic.twitter.com/x6y8B3cinD — ⚫Joe Bloggs (@GIJoeBloggs) October 17, 2019

​„Lekcija iz istorije: drevni Rim nastao je u VIII veku pre nove ere, a pao u V veku nove ere. Sjedinjene Američke Države usvojile su Deklaraciju o nezavisnosti 1776. godine. Nedostaje mi predsednik koji poznaje istoriju“, napisao je jedan od pratilaca predsednika.

I think he was referring to Roman law, not the empire. — Gary F (@Marusguy) October 16, 2019

​Međutim, bilo je i onih koji Trampove reči smatraju metaforom koja ističe pravnu povezanost drevnih rimskih zakona sa Ustavom SAD.

