Novi Trampov lapsus

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je svog ukrajinskog kolegu Vladimira Zelenskog „novim predsednikom Rusije“. Ovaj lapsus američkog predsednika primetio je novinar Danijel Dejl, a reči američkog lidera navode se i na veb-sajtu Bele kuće.

Komentarišući objavu transkripta razgovora sa Zelenskim, Tramp je izjavio da je njihov razgovor bio „odličan“, a njegovi protivnici su pokušali da od njega naprave skandal.

„I kao šlag na tortu — ruski, kao što znate, novi ruski predsednik, dobar čovek, dao je izjavu. I tamo nije bilo ništa. Nije bilo nikakvog pritiska na njega“, rekao je Tramp.

​Raniji su mediji saopštili da je Tramp u telefonskom razgovoru sa Zelenskim 25. jula mogao od njega da traži istragu o Hanteru Bajdenu, sinu bivšeg američkog potpredsednika Džoa Bajdena.

Trump referred to Zelensky as the Ukrainian president, then, a little later in the exchange with reporters, referred to him as “the Russian – as you know, the new Russian president.”

