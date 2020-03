Novi virus u Kini? Ima li svet razloga za brigu (foto)

Mogućnost da se iz Kine svetom proširi potpuno novi virus, u trenutku kad se ta zemlja, kao i okolne države, teško oporavljaju od epidemije kovida 19 i počinju da ukidaju stroge mere izolacije, izazvala je pravu paniku na društvenim mrežama.

Telo muškarca koji se srušio i umro u autobusu u Kini, u provinciji Junan, hitno je testirano na virus korona. Analiza je, međutim, pokazala da je taj čovek bio pozitivan na potpuno novi, mnogo smrtonosniji virus koji, kako navode eksperti, nije direktno povezan s virusom korona, ali imaju gotovo iste simptome.

Kineski državni mediji preneli su da je zasad neidentifikovani muškarac, iz provincije Junan, preminuo u linijskom autobusu kojim je putovao na posao u provinciji Šandong.

Državni servis na engleskom „Global tajms“ prenosi je da je preminuli bio pozitivan na hantavirus, a da su i ostala 32 putnika takođe odmah testirana, ali ne navodi nikakve druge detalje.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW

— Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020