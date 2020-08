O opoziciji: Ne mogu da se naviknu da više nismo gubitnici

BLED – Pokušavamo da izvučemo nešto što se izvući može po pitanju KiM, ali i svega ostalog, posle štete koju su nam ostavili oni koji su pre bili na vlasti, kada smo izgubili sve što se moglo izgubiti, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše to što crnogorski mediji, ali i pojedini opozicioni mediji u Srbiji pred njegov put u Vašington govore da taj put predstavlja postepeno priznavanje nezavisnosti KiM, kao i Rada Trajković i Vuk Jeremić koji kažu da je on, Vučić, odavno odlučio i sa strancima dogovorio priznavanje nezavisnosti Kosova.

Vučić je na to rekao:“Dajte mi bar jedno ime, sa kim sam to navodno dogovorio“.

„Ne znate? Pa, ne zna ga niko, ne znaju ni oni. I to kažu oni koji su sa mnogim drugima učestvovali u stvaranju nezavisnosti Kosova. I mi sada pokušavamo da izvučemo nešto što se izvući može, posle sve štete koju su Srbiji napravili“.

Neka narod ne brine, jer mi ćemo i dalje štititi interese Srbije i srpskog naroda, kao i do sada, poručio je Vučić.

Predsednik Srbije je poručio, takođe, da ma koliko bude teško i u Vašingtonu i Briselu da naši građani ne moraju da brinu, pošto nam nikada neće nedostajati borbenosti, hrabrosti i odvažnosti

Napomenuo je da ne može da se obazire na sve što se iznosi u javnosti, pošto je čak oko 80 odsto kritičkih postova u stilu „zemlja je četvrtasta“ i zapitao kako na to uopšte da odgovara.

Dodaje da nekim ljudima nema pomoći i ne može ništa da se objasni i da će uvek biti i protiv lekara i vakcina i svega drugog.

„Svi politiku u Srbiji znaju bolje od političara i bili bi bolji predsednici…“

Ističe da su, ipak, ti političari koji kritikuju izgubili skoro sve bitke i vodili nas u poraze i 1999. i 2004, 2006, 2008…

„Naneli su toliko zlo Srbiji, a sada ne mogu da se naviknu što je Srbija počela da pobeđuje, a ne samo da gubi, što sada završavamo i Hram Svetog Save i autoputeve, što je Srbja bila u prvom kvartalu prva u Evropi po privrednom rastu…

„Nisu razmišljali racionalno, već samo koliko će da stave u svoje džpove“, dodao je Vučić.

(Tanjug)

