Ministarstvo odbrane Izraela zabeležilo je u toku noći ispaljivanje oko 30 raketa iz Pojasa Gaze, dok je Izrael bombardovao desetak objekata palestinskih militanata, uključujući i kancelariju lidera Hamasa Ismaila Hanije.

WATCH AND LISTEN: Hamas fires a barrage of rockets at Israeli civilians last night. pic.twitter.com/iUrD9LxXBx

— Israel Defense Forces (@IDF) March 26, 2019