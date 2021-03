Objavljeni zastrašujući snimci vulkana na Islandu posle erupcije (video)

Na jugozapadu Islanda sinoć je došlo do erupcije vulkana, nakon hiljada manjih zemljotresa koji su to područje pogodili proteklih nedelja, saopštila je Meteorološka služba te zemlje.

Eldgos á Reykjanesskaga – Fyrstu myndir Fyrsta mynd af gosinu. Tekin úr þyrlu Landhelgisgæslunnar. Syðri endi tungunnar er um 2,6 km frá Suðurstrandarvegi. Miðað við fyrstu upplýsingar er sprungan um 200 m löng. Hraun virðist renna hægt. Posted by Veðurstofa Íslands on Friday, March 19, 2021

Zbog erupcije vulkana Sidirnes, što u prevodu znači južno poluostrvo, obustavljen je sav vazdušni saobraćaj sa i ka aerodromu u Keflaviku, glavnom gradu istoimenog regiona, prenosi Rojters.

Photo I took tonight over the volcanic eruption at Reykjanes Iceland. We are monitoring the situation closely and as of now it is not considered a threat to surrounding towns. 🌋🇮🇸 #Iceland pic.twitter.com/6lTOG4xwjt — Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna) March 20, 2021

The first image of the eruption. Taken from the Coast Guard helicopter. The southern end of the lava flow is about 2.6 km from Suðurstrandarvegur. According to initial information, the fissure is about 200 m long. pic.twitter.com/BBqe8WicyS — Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

(Sputnjik)

