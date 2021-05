Očevici iz Tigraja: U Etiopiji je silovanje vrsta oružja

ADIS ABEBA – Silovanje žena i devojaka nova je taktika koja se koristi kao oružje u građanskom ratu u Etiopiji, tvrde očevici iz regiona Tigraj na severu ove afričke zemlje.

U izolovanom reigonu Tigraj, koji je komunikaciono odsečen od ostatka sveta, lokalna časna sestra je govorila o hororu koji se naširoko odigrava i kojem prisustvuju ona i ostale časne sestre svakoga dana u prethodnih šest meseci, prenosi Gardijan.

„Siluju se osobe ženskog pola od osam do 72 godine. Mnoge, mnoge žene su silovane. Ovo se sve desilo tako brzo“, rekla je časna sestra, koja je insistirala na anonimnosti, ali je rekla da živi u glavnom gradu regiona Tigraj Makeleu.

Ona je dodala da su silovanja toliko rasprostranjena, da se mogu videti svuda, i da ih ima na hiljade.

„Silovanja su javna, pred porodicama, muževima, svima“, rekla je ona.

U Tigraju, gde živi 5,6 miliona ljudi, u toku je građanski rat, koji je izbio kada je premijer Abij Ahmed poslao vojsku da svrgne regionalnu vladu 4. novembra, dodaje Gardijan.

Vojnim snagama su se priključile trupe iz Eritreje, u borbi protiv Narodnog oslobodilačkog fronta Tigraja.

Usled konflikta je mnogo ljudi raseljeno, a više od 63.000 je pobeglo u u istočni Sudan, u pogranične oblasti.

„Silovanja se dešavaju gde god se nalaze trupe iz Eritreje ili Etiopije. Tragično. Svaka žena je žrtva, i to ne samo jednom. Sve se dešava s namerom – sigurna sam u to jer sam to sama videla. Oko 70.000 civila je pod napadom. Toliko pljački, tuča, silovanja… Ciljaju se civili. Ima brutalnosti, ubistava, uznemiravanja“, dodala je časna sestra.

