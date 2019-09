Od 26 predloženih komesara, pet iz zemalja regiona

BRISEL – U timu od 26 komesara, koje je danas predložila novoimenovana predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, pet dolazi iz regiona – po jedan iz Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske i Slovenije.

Portfelj za inovacije i mlade pripao je Mariji Gabrijel, koja dolazi iz Bugarske. Ona je bila odgovorna za digitalnu ekonomiju i društvo u odlazećoj komisiji.

Gabrijel se odrekla mesta u Evropskom parlamentu, koje je dobila u maju, da bi ostala u Komisiji. Bila je član parlamenta od 2009. do 2017, a u tom periodu dva puta je dobila nagradu „poslanika godine“.

Kako prenosi Politiko, ljubitelj je pčela.

Bila je predmet istrage o mogućem sukobu interesa zbog vlasništva stana, ali bugarska Agencija za borbu protiv korupcije nije našla ništa sporno u tom slučaju.

Dubravka Šuica iz Hrvatske, koja je dobila portfelj za demokratiju i demografiju, kao i mesto potpredsednika EK, bila je u žiži interesovanja medija na Balkanu pošto je spominjana kao mogući novi komesar za proširenje.

Šuica, poznata po oštrim stavovima prema Srbiji, bila je gradonačelnik Dubrovnika, ali je sa te funkcije otišla pre nego što je taj grad stekao svetsku slavu zbog snimanja serije „Igra prestola“.

Predavala je nemački jezik, što bi joj, primećuje Politiko, moglo biti od koristi imajući na umu ko joj je novi šef.

Poslednjih šest godina bila je član parlamenta. Navodno nije baš bila zainteresovana za ulazak u Evropsku komisiju, ali su je, navodno, molili da preuzme tu funkciju.

Mesto potpredsednika EK pripalo je i Margaritisu Shinasu iz Grčke, koji je predložen za komesara za zaštitu evropskog načina života.

Šinas je donedavno bio portparol Evropske komisije, a poznat je i kao „visoki zvaničnik Komisije“.

Bio je član Evropskog parlamenta (grčke Nove demokratije) od 2007. do 2009. godine.

Oženjen je visokom zvaničnicom EP Mercedes Alvargonzales.

Ne voli da ga zovu birokratom i ima reputaciju da se redovno javlja na telefon i odgovara na poruke. Čak i njegovi neprijatelji kažu da im odgovara. Međutim, dodaje Politiko, nije favorit novinara.

Za novog komesara za susedstvo i proširenje EU predložen je Laslo Tročanji, iz Mađarske, zemlje koja se do sada u zvaničim izjavama zalagala za ulazak Srbije u EU pre 2025. godine.

Trošanji (63) je mađarski advokat, bivši sudija, diplomata i univerzitetski profesor, a uža specijalizacija mu je ustavno evropsko i uporedno pravo.

Od 2019. je član Evropskog parlamenta (Partije Fides). Prethodno je, od 2014. do 2019. bio ministar pravde Mađarske.

Trošanji je bio ambasador Mađarske u Belgiji i Luksemburgu od 2000. do 2004, a u Francuskoj od 2010. do 2014. Bio je i zamenik člana Venecijanske komisije Saveta Evrope od 2005. do 2013, član Ustavnog suda od 2007. do 2010.

Trošanji je i profesor na univerzitetu u Segedinu.

Rođen je 1956. u Budimpešti, a završio je Fakultet prava i političkih nauka 1980. godine. Oženjen je i ima troje dece.

Slovenačkom diplomati Janezu Lenarčiču, koji je takođe bio u igri za mesto komesara za proširenje, pripao je portfelj za upravljanje krizama.

Lenarčic je ambasador Slovenije u EU, a radio je i kao ambasador u OEBS-u, direktor Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava, sekretar stalne misije Slovenije pri UN, kao i diplomatski savetnik najviših državnih zvaničnika.

Rođen je 1967. godine u Ljubljani, a ima diplomu iz međunarodnog prava.

Ukupno je predloženo pet potpredsednika i tri izvršna potpredsednika. Za potpredsednike, pored Šuice i Shinasa, predloženi su Vera Jurova iz Češke, Maroš Šefčovič iz Slovačke i Žozep Borel iz Španije, koji će zameniti Federiku Mogerini kao šef diplomatije.

Izvršni potpresednici su Margaret Vestager iz Danske, Frans Timermans iz Holandije, Valdis Dombrovskis iz Letonije.

Dosadašnji komesar za susedsku politiku i proširenje Johanes Han dobio je portfelj za budžet i administraciju.

Pre nego što i zvanično budu postavljeni u sastav EK 1. novembra, o listi budućih komesara i njihovim portfeljima raspravljaće i Evropski parlament, koji daje „zeleno svetlo“ za imenovanje svakog od njih.

