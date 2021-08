Od danas „beli semestar“ predsednika Matarele

RIM – Za predsednika italije Serđa Matarelu danas počinje takozvani “beli semestar”, to jest poslednjih šest meseci njegovog mandata, podseća agencija Ansa.

U tom periodu italijanski predsednik, koji se bira na sedam godina, ne može da raspusti parlament.

Mogućnost da raspusti parlament je najmoćnije oružje u rukama predsednika italijanske Republike.

Ova odrednica o “belom semestru” je ugrađena u italijanski ustav od strane konstitutivne skupštine posle Drugog Svetskog rata, kada su Italijani ukinuli monarhiju i glasali za republiku.

Odredba je ustanovljena nakon, u to vreme 20 godišnje vladavine fašista, da bi se onemogućilo odlazećem predsedniku, to jest onome kome ističe mandat, da “u zadnji čas” raspusti parlament i izabere one članove koji bi mu bili više naklonjeni za eventuali reizbor.

Ta odredba ustava onemogućava autoritarnu vladavinu.

Mediji već spekulišu sa imenima novog predsednika Republike, između ostalog spominje se i bivši premijer Silvio Berluskoni, ali on n može biti kandidat s obzirom na sudske procese.

Takođe se spominje i aktuelni premijer Mario Dragi, kao mogući naredni predsednik, ali sve je još uvek u sferi spekulacija, i kao do sada, iznenađenja u poslednjem minutu, nisu isključena.

