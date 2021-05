Odbijen predlog da se o optužbi protiv Janše izjasni Pahor

LJUBLJANA – Slovenačka opozicija danas nije uspela da „progura“ predlog da se o njihovoj inicijativi za ustavnu tužbu protiv premijera Janeza Janše. u parlamentu izjasni predsednik države Borut Pahor.

Za taj predlog glasalo je 36 poslanika, dok je 48 bilo protiv, pa je vanredna sednica nastavljena bez pozivanja predsednika, prenela je Hina.

Poslanici četiri stranake levice u uvodnim izlaganjima su navodili da su Janša i njegova Slovenačka demokratska stranka (SDS) kršenjem ustava i zakona Sloveniju pretvorili „u svoj feud“, da predsednik vlade guši medijske slobode i napada novinare i sve koji su kritični prema njegovom autoritarnom stilu vladanja.

Njime Janša, kako tvrde, zemlju vodi prema „iliberalnim demokratijama“, te smatraju da bi se o tome „konačno“ trebao oglasiti i predsednik države.

Odbijajući tvrdnje opozicije i predlog da se u parlament pozove predsednik države, poslanici vladajuće većine replicirali su navodima da se Pahor više puta pohvalno izrazio o delovanju vlade i pozivao opoziciju da konstruktivno sarađuje s vladajućima, što je činio i u ranijim situacijama i s drugim vladama.

Pahor je tokom poslednjih meseci u više navrata zauzeo „neutralni“ stav prema optužbama opozicije na račun sadašnje vlade, rekaviši da je uvek zagovarao potrebu unutrašnjeg dijaloga i političke stabilnosti.

Očekuje se da će se popodne poslanicima obratiti i premijer Janez Janša, koji je pokretanje ustavne tužbe opozicije u više navrata nazvao destruktivnim činom čiji je cilj pad vlade i izazivanje novih prevremenih izbora.

On je ranije upozorio da je Slovenija za nešto više od mesec dana pred izazovom predsedavanja Savetom EU, kad joj nije potrebna politička paraliza i novi izbori tokom kojih bi se „bavila sama sobom“.

Slovenački analitičari navode da je malo verovatno da bi parlament ustavnom sudu mogao predložiti suđenje aktuelnom premijeru za kršenje ustava i zakona, premda je njegova većina u parlamentu labilna.

Da bi ta inicijativa opozicije uspela, za to bi morala da glasa većina od 46 poslanika, što nije verovatno, a da bi ustavni sud, kad bi se to i dogodilo, odlučio da je Janša kriv, za to bi trebalo da glasa dvotrećinska većina ustavnih sudija.

Do sada je u istoriji slovenačkog parlamentarizma bilo pet pokušaja podizanja ustavne tužbe, jedne vrste „impičmenta“, protiv predsednika vlade, ministara i predsednika države, ali nijedna nije dobila parlamentarnu podršku i završila na ustavnom sudu.

Očekuje se da će se rasprava o ustavnoj tužbi nastaviti tokom dana, a samo glasanje o tužbi očekuje se ili u večernjim satima ili sutra.

(Tanjug)

