Odbor: Da li je Đukanović povredio Ustav

PODGORICA – Ustavni odbor crnogorskog parlamenta razmatra predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsednik Crne Gore Milo Đukanović povredio Ustav, o čemu članovi iz parlamentarne većine i opozicije imaju oprečna mišljenja.

Dragan Ivanović iz SNP-a, koji je i predlagač, kazao je da su se u toj partiji odlučili da pokrenu postupak za utvrđivanje da li je predsednik Đukanović povredio Ustav jer su, kako je naveo, dešavanja na Cetinju proizvod njegovog ponašanja.

„U Crnoj Gori kada je trebalo obezbediti mir predsednik države koji je trebao da bude neko kome je najviše stalo da se održi javni red i mir i jedna verska zajednica ustoliči mitropolita on je pristupio pozivu građana da se toga dana pojave na Cetinju insistirajući da će to biti razlog da se i on pojavi tamo što je dalo za povod velikom broju građana da se i oni sledeći njegov primer tamo pojave. To je usložnilo javni red i mir“, kazao je Ivanović.

Pitao je da li bi dešavanja bilo u toj meri da Đukanović nije pozivao da se dođe.

On je rekao da se sve što se dogodilo dobrim delom bio proizvod ponašanja Đukanovića.

„To je i bio razlog da smo mi pokremuli inicijativu. Smatram da bi predlog trebalo da se nađe pred Ustavnim sudom jer smatramo da je Đukanović povredio Ustav. Inicijativu je potpislo 36 poslanika“, kazao je Ivanović.

Poslanik Demokrata Vladimir Martinović kazao je da je zahtev opravdan jer je, kako je rekao, predsednik povredio neke članove Ustava.

„Poražavajuće je da neko ko treba da štiti Ustav prvi krene u njegovo rušenje“, kazao je Martinović i dodao da Inicijativa ima pravnu i političku dimenziju.

Poslanik opozicionog DPS-a Predrag Sekulić kazao je da su motivi za pokretanje inicijative isključivo politički i da je to, kako tvrdi, „mržnja prema DPS-u i predsedniku Đukanoviću“.

Čudno mu je, rekao je, da se sada poslanici većine pozivaju na odvojenost države i crkve „kada je vlada nastala u jednom manastiru“.

„“Insistiranje na Cetinjskom manastiru došlo je iz Beograda. Tu moramo da tražimo krivca za dešavanja na Cetinju“, tvrdi Sekulić i dodaje da je odgovornost za dešavanja na Cetinju „na SPC i Vladi Crne Gore“, te da ne treba prebacivati odgovornost na predsednika.

Andrija Popović poslanik opozicione Liberalne partije inicijativu je nazvao političkom ujdurmom.

„Svi znamo da je besmisleno sve ovo. Nema tog Ustavnog suda koji bi mogao da uskrati poverenje predsedniku zbog nekih izjava, ali ovo je sve pokazatelj dokle ide politički marketing i politička demogogija“, kazao je Popović.

Uzrok svemu Popović vidi u SPC-u.

„Oni provociraju i unose nemir u Crnu Goru i mitropolit Joanikije je prvi mitropolit SPC koji je ustoličen u nezavisnoj Crnoj Gori“, kazao je Popović ipozvao da se inicijativa povuče, jer, kako kaže, na taj način se Crnoj Gori nanosi šteta na međunarodnom planu, preneo je portal RTCG.

Odluku o postojanju ili nepostojanju povrede Ustava donosi Ustavni sud.

„Predsednika Crne Gore Skupština može razrešiti kada Ustavni sud utvrdi da je povredio Ustav”, piše u Ustavu.

(Tanjug)

