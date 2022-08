Odbor Srba u FBiH: Prava Srba se krše, ugroženi im životi

BANJALUKA – Prava Srba u Federaciji BiH (FBiH) masovno i kontinuirano se krše tako što im se uništava i oduzima imovina, skrnave groblja, a neretko su im ugroženi i životi, navodi se u otvorenom pismu koje je Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH danas uputio institucijama u BiH, Federaciji BiH, Republici Srpskoj i ambasadama.

U otvorenom pismu se podseća na nedavno ubistvo Srpkinje Nade Radulović (65) koja se vratila u Visoko, kao i na napad na povratnika Savu Bilanoviću u Busovači i to posle višestrukog maltretiranja, napada na imovinu i paljenja kuće.

„Gotovo u svakoj opštini FBiH konstantne su pretnje koje prelaze u fizičke napade na Srbe“, navodi se u otvorenom pismu odbora i dodaje da prema raspoloživim podacima, u proseku jednom mesečno dolazi do skrnavljenja pravoslavnih objekata i grobalja na teritoriji FBiH, prenosi Srna.

U pismu se navodi i da u FBiH postoji oko 1.100 lokaliteta sa pravoslavnim grobljima koja Srbi obilaze svake godine za pravoslavne praznike i upozorava se da su spomenici redovno na meti vandala uz priloženu listu svih lokacija na kojima su skrnavljena srpska groblja.

U otvorenom pismu se ističe da se Srbima u FBiH krše i osnovna ljudska prava na slobodu misli, savesti i vere.

Navodi se primer da je u Bosanskom Petrovcu policija kaznila učesnike kolone koja je obeležavala Badnji dan, policajci koji su bili u koloni suspendovani su iz MUP Unsko-Sanskog kantona, a maloletnici koji su nosili obeležja države Srbije kažnjeni su sa po 500 konvertibilnih maraka (oko 250 evra) zbog navodnog uznemiravanja javnosti.

„U FBiH Proteklih 27 godina, u javnom prostoru, govorima političara, aktivnostima istaknutih pojedinaca i grupa nema mesta za strašno istorijsko stradanje koje se dogodilo Srbima u FBiH“, predočava se u otvorenom pismu i ističe da nema mesta za one koji su stradali od 1992. do 1995. u gradovima i selima, niti za one koji su praktično u tri meseca 1992. godine morali da napuste svoja vekovna ognjišta i zavičaj – gotovo bez ičega.

Otvoreno pismo upućeno je srpskom članu Ppredsedništva BiH Miloradu Dodiku, drugoj dvojici članova Predsedništva, predsedniku Republike Srpske, predsedniku Vlade Republike Srpske, predsedniku i premijeru FBiH, ambasadama Srbije, Hrvatske, SAD, Ruske Federacije, Francuske, Nemačke, Velike Britanije i Delegaciji EU u BiH.

