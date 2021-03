Ogromna crna rupa juri kroz svemir neverovatnom brzinom, niko ne zna zašto

Supermasivna crna rupa juri kroz svemir brzinom od 177.000 kilometara na sat, a astronomi koji su je uočili nemaju objašnjenje zašto.

Ogromna crna rupa, koja je tri miliona puta teža od našeg Sunca, uočena je u galaksiji J0437+2456, udaljenoj oko 230 miliona svetlosnih godina od Zemlje.

Naučnici već dugo teoretišu da crne rupe mogu da se kreću, ali je to veoma retko, budući da je za pokretanje njihove ogromne mase potrebna i enormna energija.

„Nije očekivano da se supermasivne crne rupe kreću. One obično imaju toliku težinu da ih je veoma teško pokrenuti“, naveo je u saopštenju Dominik Peši, astronom sa Harvarda i Smitsonijan centra za astrofiziku, vođa grupe naučnika koja je otkrila ovu crnu rupu.

Peši i njegovi saradnici pokušavali su da uoče crne rupe koje se kreću u poslednjih pet godina, poredeći brzinu supermasivnih crnih rupa i galaksija u kojima se nalaze. Ukoliko one ne bi bile iste, to bi značilo da se crne rupe kreću.

Tim naučnika je istraživao 10 udaljenih galaksija i njihove crne rupe. Od tih 10 galaksija, u devet je crna rupa bila nepomična, dok je u jednoj uočeno da se kreće.

Međutim, zbog čega se ta supermasivna crna rupa kreće ogromnom brzinom, za sada nema odgovora. Tim naučnika koji je otkrio ima dve teorije.

„Moguće je da prisustvujemo posledici spajanja dve supermasivne crne rupe. To može dovesti do toga da novostvorena crna rupa „odskoči“ i možda smo upravo to uočili, pre nego što se crna rupa „umiri“ i ostane na mestu“, rekao je astronom Džim Kondon.

Međutim, postoji i druga teorija, da je ova crna rupa deo binarnog sistema, odnosno dve supermasivne crne rupe u jednoj galaksiji.

„Iako teorije govore da takva mogućnost postoji, za astronome je veoma teško da uoče jasne primere binarnih sistema. Ono što smo videli u galaksiji J0437+2456 može da bude jedna od dve crne rupe, dok je druga ostala sakrivena za naše radio teleskope“, rekao je Dominik Peši.

(Sputnjik)

