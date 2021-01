Ogromna rupa se otvorila i odnela put u okean (video)

Ogromna rupa otvorila se u Kaliforniji posle jakih kiša koje su pogodile tu američku državu, a zemlja je progutala poznati put Hajvej-1 koji vodi pored Pacifika i odnela njegov deo u okean.

Washed out. Highway 1, south of Big Sur, shutdown to thru traffic after the road crumbled into the Pacific Ocean. This is at Mile Marker 30 near Big Creek Bridge.

The Central Coast took the biggest beating from this week's storm. https://t.co/7BWvoBEUwo @nbcbayarea pic.twitter.com/qNxECrnD8e

— Janelle Wang (@janellewang) January 29, 2021