O`Konel: Neophodan svobuhvatni sporazum u sadašnjim granicama

PRIŠTINA – Britanija smatra neophodnim postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u postojećim granicama, kaže ambasador te zemlje u Prištini, Ruri O`Konel, koji povećanje poreza za 100 odsto na robu iz Srbije definiše kao „reakciju na provokaciju“, a aktivnosti na povlačenje priznanja kosovske nezavisnosti vidi kao pokušaj destabilizacije.

U razgovoru s građanima na Fejsbuku, O`Konel navodi da „šta god da se desi, neophodno je da obe strane budu ozbiljno uključenje u postizanje tog sporazuma“.

U interesu svih je da vide, kako je naveo, „dve suverene i nezavisne države u prijateljskim odnosima“.

Što se Prištine tiče, njegov savet se, kaže, nije promenio i isti je kao i svih prethodnih meseci, a to je potreba da se postigne dogovor o „pregovaračkoj strukturi“ koja će biti angažovana na konačnom sporazumu i njegovoj primeni u skladu sa principima EU i podrške građana.

Britanija, dodao je, nema rok do kada bi konačni sporazum Beograd i Priština trebalo da postignu, ali je, kaže, važno da on bude sveobuhvatan i da obezbedi napredak „obeju država“.

„Danas može izgledati neverovatno, ali ima bezbroj slučajeva gde su dve neprijateljske države danas prijateljske. Rokova nema, ali ne treba gubiti vreme i mislim da bi obe države trebalo ozbiljno da se angažuju“, rekao je O`Konel, prenela je Koha onlajn.

Na pitanja koja su se odnosila na transformaciju Kosovskih bezbedosnih snaga u vojsku, britanski diplomata je ponovio stav Ujedinjenog Kraljevstva da „Kosovo ima pravo da ima oružane snage“.

„Ujedinjeno Kraljevstvo smatra da je pravo Kosova da stvori svoje oružane snage. Nastavljamo da podstičemo Kosovo da se ponaša odgovorno i transparentno u konsultaciji sa saveznicima NATO-a i da poštuje svoju posvećenost KFOR-u, uključujući i razmenu pisama 2012-2013“, naveo je on.

Britanija je, kazao je, spremna i u tome da pomogne Prištini.

„Ujedinjeno Kraljevstvo je tokom godina podržalo Oružane snage Kosova i Kosovskog zaštitnog korpusa. Posebno smo se fokusirali na obuku oficira i podoficira, koji će u budućnosti biti jezgro te sile“, rekao je O`Konel.

Podsetio je da je njegova zemlja Prištini pomagala u raznim oblastima, a na pitanje da li je Britanija spremna da budućim „oružanim snagama“ ustupi i vojnu opremu, O`Konel je upitao: „Da li zaista mislite da je to najvažnija stvar koja je Kosovu potrebna sada“.

Upitan od građana da li vidi Srbiju i Kosovo u EU, O`Konel je, kako se navodi, izbegao diplomatski da govori u ime Unije, već je to učinio samo u ime zemlje koju predstavlja.

„Srbiju i Kosovo vidimo kao dve suverene države, nezavisne i susedne i imamo dobre odnose sa obema“, rekao je britanski diplomata, koji se, međutim, nije složio da EU ima nešto protiv Prištine i da zbog toga nije odobrena vizna liberalizacija.

„Iskreno, mislim da to ne stoji. Evropa je drugi po veličini investitor po glavi stanovnika na Kosovu, u poređenju sa bilo kojom zemljom u svetu. Razumem frustracije, ali ponuda za liberalizaciju viznog režima je izvršena na osnovu dobre volje… Znam da može biti frustrirajuće, ali smo uvek videli Kosovo kao ravnopravnog člana evropske demokratske porodice. Ponekad diplomatski odnosi variraju odozdo prema gore, ali je vaša zemlja u Evropi i to je nesporno“, rekao je O`Konel.

Odgovarajući na pitanje o diplomatskim aktivnostima Beograda na povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti, O`Konel je rekao:

„Mi priznajemo nezavisnost Kosova i iskreno reagujemo kada druge zemlje u regionu preduzmu aktivnosti koje destabilizuju ili su protiv vrednosti koje su pozvani da poštuju“.

Komentarišući meru Prištine o uvođenju dodatih 100 odsto poreza na robu iz centralne Srbije, britanski diiplomata kaže da je tu reč o „provokaciji i reakciji“.

On kaže da njegova zemlja razume okolnosti koje su naterale kosovsku vladu da donese odluku o tome, te da su one preduzete kako bi se, kako je rekao, predupredile negativne posledice.

Prištini je savetovao da poštuje pravila.

„U ovom slučaju, CEFTA ima pravila i mehanizme koji se moraju poštovati. Kosovo treba da poštuje ta pravila ako želi da bude tretirano kao ozbiljna država. Međutim, Srbija bi trebalo da se drži svojih obaveza. Obe strane bi trebalo da izbegavaju akcije koje ugrožavaju sigurnost i povećavaju tenzije“, rekao je O`Konel.

(Tanjug)