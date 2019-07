Uragan ide prema Nju Orleansu? (video)

Tropska oluja „Beri“, koja preti obali Luizijane prerasla je u uragan, javlja AP.

Američki Nacionalni centar za uragane upozorio je danas da je uragan „Beri“ dostigao maksimalnu brzinu vetra od 120 kilometara na čas, sa još jačim udarima.

Tropical Storm #Barry has just been upgraded to a #Hurricane and is about to make landfall in #Louisiana pic.twitter.com/9fheRk7g5Z

— Met Office (@metoffice) July 13, 2019