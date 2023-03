Oluja i sneg pogodili Kaliforniju, najmanje pet osoba poginulo

LOS ANĐELES – Najnoviji nalet oštrog, zimskog vremena koje je pogodilo Kaliforniju, širi se i na susedne američke savezne države, a vlasti su prijavile najmanje pet smrtnih slučajeva povezanih sa olujom u San Francisku i okolini, svi od oborenog drveća.

Nalet kiše,vetra i snega na planinama u Kaliforniji, koji je sada u opadanju, obarao je dalekovode i ostavio bez struje od utorka sve do srede popodne više od 92.000 domova i preduzeća, dok su poplave prourokovale da 14.000 ljudi bude pod naredbom za evakuaciju, prenosi Rojters.

Još skoro 48.000 stanovnika širom ove američke države je upozoreno da budu spremni da pobegnu na viši teren, u slučaju da se kišom nabujali potoci izliju iz korita ili nasipi oslabljeni olujom propadnu, saopštili su iz kalifornijske službe za vanredne situacije.

To je dvanaesta takva oluja koja je zahvatila zapadnu obalu SAD od kraja decembra, poslednja karakteristična po ekstremnim vetrovima koje prate padavine, i koja je na nekim mestima izazvala veliku štetu.

Pet ljudi je poginulo od drveća koje je obrušio jak vetar širom kalifornijskog zaliva u utorak . dvoje u San Francisku, jedno u Oklandu i po jedno u okrugu Kontra Kosta i San Mateo, prema zvaničnicima i izveštajima lokalnih medija.

Više od 20 drugih smrtnih slučajeva povezanih sa olujom zabeleženo je širom Kalifornije u prethodnim epizodama vremenskih nepogoda tokom ove zime.

Prema prvim izveštajima, tokom jučerašnje oluje registrovano je više od 700 slučajeva pada drveća i velikih grana u San Francisku, koji su prouzrokovali materijalnu štetu na brojnim objektima, saopštili su gradski zvaničnici.

Najmanje jedna osoba je povređena, a oštećeno je skoro desetak zgrada i više vozila, nakon što je redak tornado juče pogodio grad Montebelo, koji se nalazi jugoistočno od Los Anđelesa.

Nacionalna meteorološka služba je tornadu dala ocenu EF-1 s procenjenim najvećim vetrovima od 175 km/h, što je najjači tornado koji je pogodio područje Los Anđelesa od 1983. godine.

Nevreme je donelo obilan sneg na višim nadmorskim visinama.

Zabeležene su ukupne snežne akumulacije do 1,22 metra i lokalno do dva metra, saopštila je meteorološka služba.

Izuzetno vlažna zima u Kaliforniji dovela je do naglog preokreta, u američkoj saveznoj državi koja je poslednjih nekoliko godina bila na udaru suša i šumskih požara, što je prema stručnjacima posledica klimatskih promena koje su izazvane ljudskim faktorom, navodi Rojters.

Kako su kiša, sneg i vetrovi oslabili širom Kalifornije u sredu, olujni front se proširio dalje na istok SAD preko delova Nevade, Arizone, Kolorada, Novog Meksika i Jute, saopštila je meteorološka služba.

(Tanjug)

