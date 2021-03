Oluja koja je pogodila Peking nije bila peščana, već nešto gore (video)

Oluja koja je pre nekoliko dana prekrila Peking smeđe-narandžastom bojom nije bila peščana, odnosno ona koja prenosi čestice peska, već oluja prašine.

Beijing and other parts of northern China hit by biggest sandstorm in 10 years; at least 6 dead, 81 missing in neighboring Mongolia pic.twitter.com/rlJa0stgRf

— BNO News (@BNONews) March 15, 2021