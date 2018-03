Opet pucnjava na univerzitetu u SAD — najmanje dvoje mrtvih (foto)

Prema mičigenskoj državnoj policiji iz Maunt Plezenta, do pucnjave je došlo u studentskom domu „Kmbel hol“ na Centralnom univerzitetu Mičigen, gde je navodno najmanje dvoje ljudi ubijeno, a još dvoje ranjeno.

Not really how I planned to spend my Friday morning, barricaded in a dark room, intensely scrutinizing each unknown sound to determine its lethality, but welcome to America in 2018. Stay safe, everyone. #centralmichigan #cmich pic.twitter.com/JfL2E4i03x

