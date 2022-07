Opet se pojavio najsmrtonosniji virus za koji ne postoji lek, a simptomi su zastrašujući

Dve osobe preminule su od izuzetno smrtonosnog marburg virusa u Gani pa se zdravstvene institucije pripremaju na potencijalno izbijanje epidemije, piše Dejli Mejl. Lekari su poručili da su pacijenti razvili simptome kao što su proliv, groznica, mučnina i povraćanje.

Ghana has announced two preliminary findings of the Marburg virus, a highly infectious viral hemorrhagic fever in the same family as the Ebola virus disease.

~Soko Directory#SokoWeekend https://t.co/ZKd5qKwXG1 pic.twitter.com/w4h8yitcC6

— RaptorKenya (@raptorkenya) July 9, 2022