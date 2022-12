Optužnica protiv osumnjičenog za ubistvo Abea

TOKIO – Japansko tužilaštvo odlučilo je da podigne optužnicu protiv osumnjičenog za ubistvo bivšog japanskog premijera Šinza Abea, javila je danas je japanska novinska agencija Kjodo.

Tužilaštvo je do ove odluke došlo nakon psihijatrijskog pregleda osumnjičenog Tecuje Jamagamija, kojem je ranije određen pritvor do 10. januara, a kako navodi Rojters, optužnica protiv njega će najverovatnije biti podignuta do 13. januara.

Bivši japanski premijer Šinzo Abe ubijen je u junu ove godine tokom obraćanja u gradu Nara za vreme izborne kampanje, kada je na njega pucano iz ručno izrađenog pištolja, a osumnjičeni Jamagami je uhapšen na licu mesta.

(Tanjug)

