„Oružje sudnjeg dana“: Šta to testira Rusija?

Teški, neranjivi, brzi — Ministarstvo odbrane Rusije najavilo je početak testiranja nosača za najnovije strateško oružje. Reč je o atomskoj podmornici „Belgorod“, na kojoj se testira bespilotni podvodni aparat na atomski pogon „Posejdon“. Prvo lansiranje borbene bespilotne letelice je planirano za jesen.

Šta sve može „Posejdon“ i zašto ga se na Zapadu toliko plaše?

Snažan argument

Svet je saznao za „Posejdon“ nakon obraćanja predsednika Vladimira Putina Federalnoj skupštini 1. marta 2018. godine. Međutim, još u decembru 2016. godine CIA je objavila da je Rusija testirala dubokovodni aparat na atomski pogon. Od tada je ovaj projekat u centru pažnje zapadnih obaveštajnih službi. I to je razumljivo: zahvaljujući „Posejdonu“, faktički čitav skupoceni program protivraketne odbrane SAD je beskoristan.

Ovaj aparat je minijaturna, robotizovna, atomska podmornica. Izgleda kao veliki torpedo. Prema procenama zapadnih vojnih stručnjaka, „Posejdon“ je težak nekoliko desetina tona. Samo posebne nuklearne podmornice ga mogu prevoziti. Danas je to „Belgorod“ (prolazi testiranja) i, prema nekim podacima, „Habarovsk“ koji je u izgradnji. U februaru 2019. godine je saopšteno da je „Posejdon“ potvrdio svoje karakteristike u moru.

Dron razvija ogromnu brzinu, nedostižnu za podmornice, spušta se na dubinu od nekoliko kilometara, samostalno izračunava optimalnu rutu do cilja. Domet je neograničen. Sve to čini podvodni bespilotni aparat izuzetno teškom metom za protivpodmorničku odbranu zemalja NATO-a. A ako uspe da dođe do neprijateljske obale ili do borbenog niza neprijateljskih brodova, naneće kolosalnu štetu.

Obezbeđena je kako konvencionalna, tako i nuklearna bojeva glava. Dron se može koristiti za uništavanje velikih morskih ciljeva, uključujući i nosače aviona. Zahvaljujući svom neograničenom dometu, „Posejdon“ je spreman da prati „krupnu ribu“ koliko god je potrebno, čekajući pravi trenutak za napad. A ako ima nuklearne ili termonuklearne bojeve glave, može bukvalno da opustoši obale neprijatelja.

Po mišljenju stručnjaka, snaga bojeve glave dostiže 100 megatona. Radi poređenja: najveće termonuklearno punjenje koje je testirano na Zemlji je sovjetska „Car bomba“ od 50 megatona. Međutim, CIA smatra da je i deset megatona dovoljno da se neprijatelju nanese nepopravljiva šteta. „Torpedo Sudnjeg dana“ će moći uništiti mornaričke baze, izazvati radioaktivno zagađenje ogromnih teritorija, bukvalno očistiti obalske gradove veštačkim cunamijem.

Zaštita od smetnji

Podmornica „Belgorod“, prvi nosač „Posejdona“, postaće deo mornarice Rusije do kraja godine. Izgradnja podmornice je započeta u vojnom brodogradilištu „Sevmaš“ kao nuklearna krstarica sa krstarećim raketama projekta „Antej“ još 1992. godine. Zbog finansijskih poteškoća, izgradnja nije završena, ali je 2012. brod vraćen u izgradnju prema posebnom projektu 09852. Trup je znatno produžen: sa 154 na 184 metra. Podvodni deplasman iznosi 30 hiljada tona. Ovo je jedan od najvećih nuklearnih brodova na svetu.

Važna karakteristika je zamajac neobične konstrukcije (rotirajući mašinski element koja služi za skladištenje/očuvanje rotacione energije), koja obezbeđuju izuzetno nisku buku. Odnosno, brod na nuklearni pogon može neopaženo da stigne do linije napada i lansirati „Posejdon“. Prema različitim podacima, jedna podmornica će nositi od dva do šest podvodnih bespilotnih aparata. Verovatno neće imati drugo naoružanje.

„Bespilotni aparat ima mnogo prednosti. Podmornica sa posadom je, naravno, moćno oružje, ali postoje određena ograničenja koja se tiču ljudskog faktora“, objasnio je vojni ekspert Aleksandar Žilin za RIA Novosti. „Posejdon“ može biti stalno u pripravnosti i izvršavati dodeljene zadatke u bilo koje vreme. Bespilotni aparati ove klase zahtevaju mnogo odgovornosti, jer se kontrola vrši putem softvera. Jasno je da određeni rizici nastaju ako, na primer, hakeri pokušaju da preuzmu kontrolu. Ali nakon razgovora sa našim inženjerima i konstruktorima, došao sam do zaključka da je zaštita od spoljašnjih smetnji kolosalna“.

Ograničavanje Rusije

U američkim vojnim i političkim krugovima „Posejdon“ je izazvao ako ne paniku, onda ozbiljnu zabrinutost. Zapadni analitičari se uglavnom slažu da nuklearni podvodni bespilotni sistemi na nuklearni pogon sa specijalnom bojevom glavom nije ništa drugo do efikasan odgovor Rusije na postavljanje američkog sistema protivraketne odbrane.

Međutim, stručnjak za obaveštajne službe i kontrolu nad oružjem Stiven Pajfer, istakao je da „Posejdon“ neće mnogo promeniti stratešku ravnotežu snaga, jer je torpedo kome je potrebno nekoliko dana da stigne do obale SAD, definitivno oružje za odmazdu.

Ipak, Amerikanci bi više voleli da Rusija nema takve udarne sisteme. Početkom jula, specijalni izaslanik američkog predsednika za kontrolu naoružanja Maršal Bilingsli nazvao je „Posejdon“ i projekat krstareće rakete sa nuklearnim motorom „Burevestnik“ — užasnim oružjem. Tako je on prokomentarisao članak u časopisu „Forbs“, u kome je izneta verzija da je razlog za nedavno otkriveno povećanje radijacije od strane Šveđana, testiranje jednog od ovih sistema.

„Nije bitno da li je Rusija odgovorna za poslednji incident ili ne“, napisao je Bilingsli na Tviteru. „Ali to ukazuje na to zašto bi Moskva trebalo da odustane od ovih projekata. Veliki gubitak novca ni za šta. Štaviše, oni nisu u skladu sa Sporazumom o ofanzivnom strateškom naoružanju (START 3). Naredni sporazum bi trebalo da uključi ovo oružje“.

Amerikanci su i ranije insistirali na ograničavanju najnovijeg ruskog oružja, uključujući nenuklearne hipersonične protivbrodske rakete „Cirkon“. U suprotnom, oni odbijaju da produže sporazum START 3. Međutim, većina vojnih stručnjaka smatra da Kremlj ne bi smeo da podlegne pritisku. SAD nemaju elemenata za održavanje globalnog liderstva, osim nuklearne ucene. A želja Vašingtona da ograniči tehnološki napredak ruske odbrambene industrije proizilazi iz činjenice da sami Amerikanci nemaju tako razvijene sisteme, niti ih očekuju.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.