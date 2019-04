Ostojić: Da se izjasni SOA o navodnom delovanju u SLO

ZAGREB – Predsednik saborskog Odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost u Hrvatskoj Ranko Ostojić rekao je danas da je zatražio od Sigurnosno obaveštajne agencije (SOA) da se izjasni o navodnom njenom delovanju hrvatske SOA u Sloveniji, zbog čega je izbila „špijunska afera“ između te dve države.

„Kao i uvek, ja sam odmah reagovao, zatražio sam izjašnjavanje SOA i moram naglasiti da s obzirom na to da slovenački mediji navode da je to bio vladin predstavnik, pre svega odgovore na to mora dati hrvatska Vlada“, istakao je Ostojić, prenela je Hina.

Ostojić je podsetio i na nedavnu sličnu situaciju s objavama u medijima BiH o aferi u kojoj je hrvatska SOA navodno regrutovala islamističke ekstremiste i da se pokazalo da je upravo ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, koji je bio izvor tih optužbi, pod istragom tužilaštva BiH za uznemiravanje i odavanje tajni.

Slovenački premijer Marjan Šarec sazvao je hitnu sednicu slovenačkog saveta za nacionalnu bezbednost zbog navodnog delovanja hrvatske SOA u Sloveniji.

Hrvatski ambasador je tim povodom pozvan na razgovor u slovenačko ministarstvo inostranih poslova, a slovenačka ambasadorka povučena na kosultacije u Ljubljanu.

Nakon što je premijer Šarec ranije izjavio da ga zabrinjava hrvatsko ponašanje jer je navodno hrvatska obaveštajna služba SOA prisluškivala bivšeg slovenačkog arbitra u arbitražnom postupku o granici Jerneja Sekoleca i slovenačku funkcinerku Simonu Drenik kako bi diskreditovala arbitražni proces, priča je u ponedeljak dodatno eskalirala tvrdnjom POP-TV da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao da zaustavi emitovanje reportaže o prisluškivanju.

