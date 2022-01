Otac: U noći nestanka Matej zvao sugrađanku

ZAGREB – Nenad Periš otac nestalog Splićanina u Beogradu, potvrdio je da je devojk iz Splita, inače, organizator dočeka nove godine u srpskoj prestonici, njegov sin kontaktirao u noći nestanka, ali da je to bio propušten poziv.

Matejev otac kaže da je slučajno sreo tu devojku u Beogradu i da je s njom kratko razgovarao.

Kaže da je imala propušteni poziv od Mateja u noći njegovog nestanka, ali da je to bilo pre nego je signal njegovog mobilnog ugašen.

„Ona mi je rekla da je te večeri Matej pokušao da stupi s njom u kontakt jer je videla da ima propušten poziv. Naime, ja sam nju sreo na ulici ispred sedišta beogradske policije pre desetak dana. Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Ali, to je bilo pre 23 sata kada je on bio spojen na WiFI mrežu i kad je bila zabeležena njegova poslednja aktivnost na WhatsAppu“, rekao je Nenad Periš za zagrebački Jutarnji list.

Nenad Periš je rekao da pomenuta devojka dugo poznaje Mateja, kao i njen brat, koji, kako kaže, nije bio deo njegovog društva sa kojim je bio u Beogradu.

„Verovatno je Matej, s obzirom na to da je ona bila u Beogradu, pokušao da stupi sa njom da stupi u kontakt“, rekao je Nenad Periš.

(Tanjug)

