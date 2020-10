Otkrivena stravična TAJNA nesreće trajekta „Estonija“ (video, foto)

Na dan komemoracije žrtvama potapanja trajekta „Estonija“, premijer baltičke republike Jiri Ratas na posebnoj konferenciji za štampu najavio je potrebu za novom istragom katastrofe koja se dogodila pre više od četvrt veka.

Razlog za iznenadnu izjavu političara bio je dokumentarni film „Estonija: pronalazak koji menja sve“ koji je objavljen istog dana na televizijskom kanalu „Diskaveri“.

Dokaz za koji se nije znalo

Pronalazak je olupina duga oko četiri metra i široka oko 1,2 metra u trupu broda. U filmu su prikazani njeni podvodni snimci. I to je postalo senzacija jer u zvaničnom izveštaju istrage, koja je okončana 2009. godine, nema ni jednog pomena ove štete.

Da bismo pokušali da shvatimo kako je to uopšte bilo moguće, vredi podsetiti se ključnih činjenica.

Trajekt „Estonija“, koji je isplovio iz Talina za Stokholm, potonuo je nakon ponoći 28. septembra 1994. godine u finskoj zoni odgovornosti za potragu i spasavanje na moru. Od 989 ljudi koji su bili na brodu, preživelo je 137. Preostalih 852 ljudi je poginulo i/ili se smatraju nestalim, jer su pronađena samo 94 tela. Ovaj brodolom je i dalje najveći u Baltičkom moru u mirno vreme.

Rezultat dugogodišnje istrage bili su zaključci komisije da su razlog poplave trajekta bili prednja vrata broda (viziri) koja su se odvalila i jaka oluja.

Švedska, Estonija i Finska su ratifikovale poseban sporazum o grobnom mirovanju, prema kojem je približavanje trajektu zabranjeno i kažnjivo. Ovo je jedini takav slučaj na planeti.

Film koji je otkrio tajnu

Štaviše, Šveđani su napravili planove da brod napune betonom, pretvarajući ga u sarkofag, ali na kraju se sve ograničilo na to da su ga napunili sa nekoliko hiljada tona šljunka.

Međutim, režisera dokumentarnih filmova Henrika Evertsona zabrane nisu zaustavile i pre godinu dana on je na olupinu broda spustio robota koji je zabeležio upravo one kadrove koji su proizveli efekat eksplozije bombe.

Head of MS Estonia investigation: Estonia sank on collision with submarine#Estoniahttps://t.co/VsrHMCaB8a

— ERR News (@errnews) September 28, 2020