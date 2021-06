Otkriveni novi užasi: Još 751 neobeleženih grobova ispod škole (foto)

Grupa starosedelaca iz kanadske provincije Saskačevan objavila je danas da je pronašla neobeležene grobove 751 osobe iz srušenog katoličkog internata, samo nekoliko nedelja nakon što je slično otkriće uzdrmalo državu.

A First Nation in Canada said it has discovered hundreds of unmarked graves at the site of another former residential school for Indigenous children. https://t.co/C5RrBbeDWe pic.twitter.com/Q1sJR3umVo

Premijer Džastin Trudo je izjavio da je „veoma tužan“ zbog novog otkrića u internatu Marival Indijan, koja se nalazi na oko 140 kilometara od glavnog grada Saskačevana Ridžajn, preneo je Rojters.

On je rekao da starosedeoci koji su „pretrpeli bol i traumu je odgovornost koju Kanada mora da nosi“.

Nije jasno koliko pronađenih ostataka pripada deci, rekao je šef zajednice Cowessess First Nation (First Nation – starosedeoci, izuzev naroda Metisa i Inuita) Kadmus Delrom.

On je izjavio da je školu vodila katolička crkva, koja je uklonila nadgrobne spomenike.

„Nismo uklonili spomenike, to je krivično delo u ovoj zemlji. Uklanjanje spomenika tretiramo kao mesto gde se dogodilo kriminalno delo“, izjavio je Delrom.

U taj internatski školski sistem, koji je postojao između 1831. i 1996. godine, bilo je uključeno oko 150.000 dece starosedelaca koja su bila oduzeta od svojih roditelja i predata hrišćanskim školama radi asimilacije.

„Kanada će biti poznata kao zemlja koja je želela da istrebi starosedeoce. Sada imamo dokaz“, izjavio je šef Saveza suverenih starosedeoca Bobi Kameron.

Zajednica predstavlja 74 grupe starosedelaca u Saskačevanu.

„Ovo je samo početak“, dodao je Kameron.

Kanadska Komisija za istinu i pomirenje, koja je objavila izveštaj da je internatski „školski sistem doprineo kulturnom genocidu“, saopštila je da je groblje ostalo na mestu škole Marival, nakon što je školska zgrada uništena.

#FirstNation

Canada 🇨🇦 & colonial countries must face up to their dark past

Hundreds more graves found at forced assimilation school for Indigenous children

150,000 were in mostly #Catholic-run schools thousands died of abuse

Church has never apologized pic.twitter.com/qQpBa9xg1m

— Cate أخت كيت LLB AUTHOR 🌹🌹🌹 (@shanticate) June 24, 2021