Ova fotografija obišla je svet, a jasno je i zašto (foto)

Fotografija s protesta u Londonu, na kojoj Afroamerikanac, jedan od učesnika demonstracija „Crni životi su važni“, nosi povređenog belca, obišla je svet.

Afroamerikanac koji je nosio povređenog belca kroz masu besnih demonstranata rekao je za CNN da je to učinio kako bi izbegao katastrofu.

Patrik Hačinson je naveo da je to prvi protest kojem je prisustvovao, a da je pomogao belcu jer nije želeo da se glavni razlog za proteste izgubi u jednom trenutku nasilja.

Hačinskon je ispričao da je video muškarca kako leži na stepenicama u položaju fetusa okružen demonstrantima i da je odmah pomislio da ga mora odvesti na sigurno.

Više od 100 ljudi uhapšeno je u subotu na protestima u Londonu. Protesti za zahtevima za reformu policije, nakon što je policija u SAD u odvojenim incidentima ubila dvojicu Afroamerikanaca, proširili su se po celom svetu.

The image of a black man carrying an injured white man to safety amid clashes between right-wing supporters and anti-racist protestors has gone viral. I talked to Patrick Hutchinson about the story behind the picture https://t.co/URoDLbFuqN

— Salma Abdelaziz (@SalmaCNN) June 15, 2020