Ovaj čovek je ubio dvoje ljudi i danima je u begu, mnogi se nadaju da nikad neće biti uhvaćen

Ou Jinzhong u begu je duže od nedelju dana. Pod optužbom da je ubio dvoje komšija i povredio još troje ljudi, policija traži ovog 55-godišnjeg seljaka iz južne kineske provincije Fujiana. Lokalna vlada takođe je ponudila novčanu nagradu za informaciju o tome gde se nalazi ili dokaz njegove smrti.

Ou Jinzhong has been on the run for more than a week.

Potraga je zaintrigirala milione Kineza, ali ne zato što žele da ga vide iza rešetaka. Naprotiv, mnogi se otvoreno nadaju da ga policija nikad neće uhvatiti, piše CNN.

„Ujače, beži. Nadam se da ćeš pronaći sreću do kraja svog života“, piše u najčitanijem komentaru na Weibou, kineskoj platformi sličnoj Tviteru. Izrazi empatije i podrške vrlo su neobični za navodnog ubicu u Kini, gde se ubistvo kažnjava smrću.

Prema policiji, Ou je glavni osumnjičeni za napad koji je navodno izvršen 10. oktobra. Lokalna policija i vlada okruga Pinghaija nisu ponudili detalje o navodno korišćenom oružju ni otkrili identitet poginulih i povređenih.

Među žrtvama su bile četiri generacije jedne porodice koje žive u Ouovom susedstvu, pišu kineski mediji. Jedan lokalni zvaničnik rekao je državnom mediju Beijing Newsu da su 70-godišnji muškarac i njegova snaja smrtno stradali u napadu. Muškarčeva supruga, 30-godišnji unuk i 10-godišnji praunuk su povređeni. U nedostatku službenih informacija, kineski mediji i javnost koristili su izveštaje meštana, Ouove objave na Weibou i ranije medijske izveštaje kako bi sastavili neslužbenu verziju događaja koji su mogli dovesti do ubistava.

Mediji tvrde da je Ou bio običan čovek gurnut na ivicu očaja zbog višegodišnjeg stambenog spora. Javno saosećanje dodatno je poraslo nakon što su se pojavile informacije da je pre tri decenije spasio dečaka od davljenja u moru i spasio dva delfina koji su se skoro nasukali 2008. godine.

Mnogi su za Ouovu tranziciju od spasioca do osumnjičenog za ubistva okrivili probleme koji već dugo muče kinesku lokalnu upravu, od zloupotrebe ovlasti do inertnosti i neaktivnosti. Drugi to vide kao odraz sveobuhvatnog neuspeha pravnog i birokratskog sistema zemlje, pogoršanog suzbijanjem slobodnih medija i sakaćenjem civilnog društva. A neki upozoravaju da će se i u budućnosti događati slične tragedije ako se stvari ne promene.

Skoro pet godina Ou i njegova porodica, koju čini i njegova 89-godišnja majka, nisu imali svoj dom. Umesto toga, živeli su u skučenoj limenoj kolibi u primorskom selu blizu Putiana. CNN nije mogao nezavisno da proveri autentičnost Ouovog profila na Weibou, iako su njegove objave sadržale detaljne lične podatke, uključujući njegovu ličnu kartu i broj telefona. Prema sopstvenim objavama, Ou je više puta bio sprečen u izgradnji sopstvene kuće zbog zemljišnih sporova sa svojim susedom, koje je uzalud pokušavao da reši.

Sve je počelo 2017. godine, kada je Ou odlučio da sruši svoju trošnu kuću i sagradi novu. Objavio je da su vlasti odobrile njegov zahtev za izgradnju, pa je srušio staru kuću. Međutim, nakon toga je njegov komšija navodno više puta blokirao građevinske radove. Ou je napisao da je stalno iznova tražio pomoć od policije, lokalnih službenika, vlade i medija, ali problem nije rešen. Jedan lokalni zvaničnik potvrdio je Beijing Newsu da su postojali zemljišni sporovi, rekavši da su lokalne vlasti pokušale da intervenišu, ali bez uspeha.

Nakon godina frustracije, poslednja kap navodno se dogodila 10. oktobra, kada je tajfun porušio limeni krov Ouove kolibe i oduvao jedan njegov deo u komšijinu baštu sa povrćem. Ou i komšija navodno su se posvađali kad je pošao da uzme polomljeni metalni krov, a situacija je brzo eskalirala. Vlasti nisu otkrile tačne detalje navodnih ubistava i nije jasno postoje li svedoci ni šta su policajci zatekli kad su došli u kuću.

Kako se vest proširila, na internetu su se pojavile fotografije Ouove kolibe, a mnogi su izrazili šok zbog njenog jadnog stanja. Izrezani lim otkrio je metalni kostur kolibe, kao i sloj crne plastike koji se navodno koristio za zaštitu od vetra. Građevina stoji usred hrpe ruševina, samo nekoliko metara od četvorospratnice njegovog komšije. To što su Ou i njegova majka živeli u tako teškim uslovima izazvalo je bes i saosećanje na internetu. Lokalni zvaničnik kasnije je rekao Beijing Newsu da je Ou sagradio kolibu 2019. godine i da je tamo živeo sam. Njegovi neuspešni pokušaji traženja pomoći izazvali su gnev.

