Ove godine već 22 poginulih u slovenačkim palninama

LJUBLJANA – Tokom ovogodišnje planinarske sezone u Sloveniji su do sada poginule 22 osobe, saopštila je danas spasilacka služba.

Spasioci su u skoro 400 intervencija spasili 216 povređenih i osoba koje su doživele srčani udar.

U slovenačkim planinama koje godišnje imaju do 1,5 miliona posetilaca u proseku smrtno nastrada tridesetak ljudi, prenosi Hina.

Uz povređene ili poginule na skijanju i spuštanju padobranima ili motornim zmajevima, planinari stradaju prilikom otklizavanja opreme ili odrona kamenja, a pet do 10 smrtnih slučajeva dogodi se zbog srčanog udara.

Hitna služba je upozorila planinare da moraju da imaju plan i potrebnu opremu, kao i da ne smeju da precenjiuju svoje fizičke sposobnosti.

„Nije dobro što na terenu još srećemo onemoćale planinare koji ne mogu da se vrate u dolinu putem kojim su došli ili se na to ne usuđuju, a među njima je dosta onih iz alpskih država za koje bi se ocekivalo da imaju planinarsko iskustvo i svest“, poručili su spasioci.

(Tanjug)

