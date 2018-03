Ovo je čekao ceo svet: Tramp spreman za susret sa Kim Džong Unom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp složio se da se sastane sa Kim Džong Unom do maja, izjavio je savetnik za nacionalnu bezbednost Južne Koreje Čang Jui Jong nakon razgovora sa šefom Bele kuće, tokom kojeg mu je predao poruku od lidera Severne Koreje.

Južna Koreja i SAD su optimistične u pogledu rešavanja problema Severne Koreje, rekao je Čang Jui Jong. On je naveo da će nastaviti da vrši pritisak na Severnu Koreju sve dok Pjongjang „ne prevede svoje reči u konkretna dela“.

„Republika Koreja, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Japanom i mnogim partnerima širom sveta, ostaje potpuno i odlučno posvećena punoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva“, dodao je on.

Istovremeno je Čang Jui Jong saopštio da je Kim Džong Un tokom razgovora sa njim izrazio spremnost za denuklearizacijom Severne Koreje. „Rekao sam predsedniku (SAD Donaldu) Trampu da je tokom našeg susreta sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom on izjavio da je posvećen denuklearizaciji. Kim je obećao da će se Severna Koreja uzdržati od daljih nuklearnih i raketnih proba“, rekao je zvaničnik.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018