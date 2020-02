Ovo je pomahnitali ubica iz Nemačke: Pre masakra poslao poruku Amerikancima (foto, video)

Bezbednosne snage Nemačke utvrdile su da je Tobijas R. (43) počinitelj masakra u nemačkom gradu Hanau nekoliko dana pre zločina objavio snimak na Jutjubu, u kojem je na tečnom engleskom poslao „ličnu poruku svim Amerikancima“.

far-right extremist Tobias R. killed 8 people in the western German town of #Hanau pic.twitter.com/GQd2idM1w1

— Ayhan Şimşek (@simsekayhan) February 20, 2020