„Ovo je za istoriju“: Svemirska letelica udarila u asteroid, NASA tvrdi da neće pasti na Zemlju

DART, svemirska letelica NASA, uspešno se srušila na asteroid Dimorfos veličine fudbalskog stadiona, javila je ta svemirska agencija sa centrom u Hjustonu.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD

Letelica se sudarila sa asteroidom pri brzini od 24.000 kilometara na sat.

Video koji je emitovan uživo pokazao je površinu asteroida koji se nazire pre nego što se letelica srušila.

NASA je izvela ovu misiju u okviru testiranja skretanja asteroida sa putanje i predstavlja prvu probu ove vrste za spašavanje Zemlje od mogućeg uništenja u sudaru sa drugim nebeskim telima.

Misija je potvrdila da NASA može uspešno da usmeri letelicu i ciljano je sudari sa asteroidom kako bi mu promenila putanju, što je tehnika poznata kao kinetički udar.

Istražni tim NASA sada će posmatrati asteroid koristeći zemaljske teleskope kako bi potvrdili da je udar izmenio orbitu asteroida. Istraživači očekuju da će udar skratiti orbitu Dimorfosa za oko 1%.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022