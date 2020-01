„Ovo nije upozorenje već pretnja – Srećna Nova godina“

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Iran platiti „vrlo veliku cenu“, ako nastradaju američki državljani.

„Iran će biti odgovoran za pogibiju ljudi i štetu koja bude načinjena nekom od naših objekata. Oni će platiti vrlo visoku cenu! To nije upozorenje, već pretnja. Srećna nova godina!“, napisao je Tramp na tviteru.

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019