Ovo su najbezbednije zemlje u svetu, evo gde je Srbija (foto)

Libija, Avganistan i Somalija najopasnije su zemlje na svetu, dok su Finska, Norveška i Island ocenjene kao najbezbednije.

To pokazuju podaci bezbednosnih specijalista kompanije International SOS and Control risk koja se brine za medicinsku i bezbednosnu pomoć. Zemlje koje su na njihovoj interaktivnoj mapi označene tamnocrvenom bojom najlošije su ocenjene, dok su one ocenjene zelenom najsigurnije.

Od zemalja u regionu Slovenija je proglašena najsigurnijom dok je samoproglašena država Kosovo najnebezbednije. Slovenija je ocenjena kao zemlja s neznatnim rizikom, a tzv. Kosovo sa srednjim rizikom. Srbija je, kao i Mađarska, BiH, Hrvatska i Crna Gora ocenjena kao zemlja s niskim rizikom.

