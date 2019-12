Pakao u Australiji, očekuju najtopliji dan u istoriji (video)

Meteorolozi predviđaju da će Australija naredne nedelje zabeležiti najtopliji dan u istoriji jer toplotni talas sa zapada stiže na istok zemlje.

This is one awful, long-lived #heat wave ahead for Australia.

These are EPS *ensemble mean* temperature departures from average in ˚C. pic.twitter.com/w4PyWW2zN4

— Jonathan Erdman (@wxjerdman) December 13, 2019