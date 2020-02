Palmer: Dodik je pretnja koju treba shvatiti ozbiljno

VAŠINGTON – Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju izjavio je da srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik predstavlja pretnju koju treba shvatiti veoma ozbiljno.

„Mislim da postoje pretnje koje vrlo ozbiljno shvatamo. Svakako, to je pretnja blokadom institucija na državnom nivou, pretnja sprečavanjem funkcionalnosti bosansko-hercegovačkih institucija i onemogućavanje ovim institucijama da posluže svojoj svrsi i ispune obećanje građanima BiH da će njihova vlada služiti njihovim interesima“, kazao je Palmer za Glas Amerike.

On je dodao da se Dodik i ranije ponašao na način koji je nedosledan i nespojiv s Dejtonskim sporazumom i da je zbog toga bio predmet američkih sankcija.

„Svako ko se pridruži antidejtonskim stavovima rizikuje da se bude takav odgovor Sjedinjenih Država“, rekao je Palmer.

Američki zvaničnik je upozorio i da Bosna i Hercegovina ne može sebi da priušti da posrće iz jednog kriznog trenutka u drugi.

„Čini se da lideri nameravaju da zemlju guraju iz jedne u drugu krizu. Mislim da smo to videli sa stavom gospodina Dodika u odnosu na Visoko sudsko i tužilačko veće i Ustavni sud, stvarajući krizu tamo gđe ne treba da je bude“, dodao je Palmer.

On ističe da svi moraju biti jasni i da međunarodna zajednica kolektivno mora jasno da stavi do znanja da je to neprihvatljivo i da neće biti dopušteno da to opstane.

„Tako da svi u Banjaluci, u Republici Srpskoj, koji se svrstaju uz stav koji je zauzeo gospodin Dodik, moraju razumeti rizike koje to nosi i štetu koju nanose budućoj evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine“, rekao je Palmer.

(Tanjug)