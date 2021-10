Palmer: SAD neće nametati rešenja

SARAJEVO – Na kraju prve posete Sarajevu u svojstvu američkog izaslanika za reformu izbornog zakonodavstva u BiH i razgovora sa političkim liderima, Metju Palmer je izjavio da bi ovu neizbornu godinu trebalo iskoristiti za ispunjavanje minimuma uslova za izmene izbornog zakonodavstva što, kako je rekao, uključuje implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava i obezbeđuje transparentnosti izbornog procesa.

Palmer je novinarima u Sarajevu rekao da SAD neće nametati nikakva rešenja nego će ponuditi platformu za razgovore i biti neka vrsta podrške kako bi lideri BiH razgovarali o stvarima o kojima se slažu i pronalazili rešenja za one stvari oko kojih se ne slažu.

Tvrdi da su oni sposobni za donošenje teških odluka, a svoj optimizam, kaže, temelji na činjenici da je postignut dogovor oko izbora u Mostaru što takođe nije bilo lako.

“Izmene izbornog zakonodavstava i manje izmene Ustava s tim u vezi nisu jednostavan posao, jer da jesu to bi do sada bilo učinjeno, ali je moguće i postoje brojni modeli kako postići transparentnost izbornog procesa”, dodao je.

Smatra da je ovo pravi trenutak za to, a na pitanje zašto to misli budući da su državne institucije u blokadi i ponovo se preti otcepljenjem i povlačenje predstavnika Srba u bh. institucijama, Palmer kaže da bi upravo to trebalo iskoristiti koliko su jake institucije važne.

“Ne mogu reći kako treba da izgleda dogovor, to treba da kažu predstavnici stranaka. Moj posao nije da nekom nešto naredim, već da pomognemo da dođe do razgovora”, naveo je, između ostalog, Palmer, prenela je sarajevska N1 tv.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.