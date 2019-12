Panika na američkom ostrvu: Da li je upravo eksplodirala raketa iz Severne Koreje?! (video)

Vatrena kugla zasijala je na nebu, a zatim se rasprsla u eksploziji nalik vatrometu. Ovaj prizor zapanjio je stanovnike Gvama, koji su sve zebeležili mobilnim telefonima. Neki su u strahu pomislili čak i da je reč o raketi iz Severne Koreje.

Did you see it? @GHSOCD says about the bright light: "Around 11:25pm a possible meteorite was recorded. It appeared to have landed NE of Saipan waters. There has been no ground impact recorded at this time. There are no reports of tsunami impacts to the Marianas at this time." pic.twitter.com/JKZNJqavxc

