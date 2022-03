Panika u Evropi: Nemci pustoše rafove, u Italiji kg hleba osam evra (foto)

Cene osnovnih životnih namirnica su Srbiji su za sada ograničene, ali situacija je potpuno drugačija u evropskim zemljama.

Oh look people look what's going on in Germany

Food prices are skyrocketing, first shelves remain empty, supermarkets are rationing popular products such as cooking oil and pasta!https://t.co/zmwbjpnaTA

— Sir Graham Lear (@leargraham1) March 20, 2022