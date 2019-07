Panika u SAD: Nju Orleans poplavljen, a dolazi uragan

Tropska oluja koja se formirala nad Meksičkim zalivom mogla bi da preraste u uragan i udari na Nju Orleas koji je već poplavljen.

Meteorolozi kažu da bi oluja mogla da preraste u uragan do kraja dana, a prosečna jačina vetra je oko 55 kilometara na sat.

Kako je javio Glas Amerike, prema prognozama će u petak i subotu na potezu zapadnog Teksasa i Luizijane pasti između 25 i 50 centimetara kiše.

JUST IN: Tropical Storm Barry forms in the Gulf of Mexico, NWS says.

Tropical Storm warnings issued for Louisiana.

Barry could become hurricane late

Friday.

Mississippi River at New Orleans forecast to crest at highest level since 1927 this weekend.https://t.co/RQF3PIeaBr pic.twitter.com/qKtgxYtfLk

