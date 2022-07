Papa Franja u Kanadi na „hodočašću pokajanja“

OTAVA – Papa Franja danas će doputovati u Kanadu na, kako ga je sam nazvao, „hodočašće pokajanja“, da bi se izvinio za zlostavljanje dece starosedelaca, koja su prisilno dovođena u škole koje su uglavnom vodili katolički sveštenici.

Papino putovanje organizuje Kanadska konferencija katoličkih biskupa (C C CB), a papa će posetiti Edmonton, Kvebek i Ikaulitu, prenosi Rojters.

Prvi blokovi besplatnih ulaznica za javnost podeljeni su 10 do 20 minuta nakon što su stavljeni na raspolaganje, naveo je portparol C C CB, a hiljade ulaznica izdvojeno je za starosedeoce, koji su bili žrtve maltretiranja u prinudnim školama kad su bili deca.

Između 1881. i 1996. godine više od 150.000 dece starosedelaca odvojeno je od svojih porodica i dovedeno u škole, a cilj tih ustanova je bio da asimiliraju autohtonu decu.

Mnoga deca su izgladnjivana, premlaćivana i seksualno zlostavljana u sistemu koji je Kanadska komisija za istinu i pomirenje nazvala „kulturnim genocidom“, navodi Rojters.

Iako su kanadski lideri znali da veliki broj dece umire u tim školama od 1907. godine, ovo pitanje je došlo u prvi plan tek kada su prošle godine otkriveni neobeleženi grobovi u blizini škola.

Papa Franja se izvinio zbog uloge katoličke crkve u prinudnim školama u Kanadi ranije ove godine, tokom posete domorodačkih delegata Vatikanu, a sada dolazi da se izvini na kanadskom tlu.

Preživele žrtve i domorodački lideri izjavili su za britansku agenciju da žele više od izvinjenja.

Mnogi zahtevaju finansijsku kompenzaciju, vraćanje artefakata koji pripadaju autohtonoj kulturi, objavljivanje školskih zapisa, kao i da papa podrži izručenje optuženog zlostavljača i donese bulu ili edikt kojim bi ukinuo doktrinu iz 15. veka, po kojoj kolonizatori imaju pravo da oduzimaju sve što žele od autohtonog stanovništva, prenosi Rojters.

(Tanjug)

