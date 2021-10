Papa: Smatraju da sam pošast jer branim siromašne

VATIKAN – Papa Franja izjavio je danas da shvata da neki ljudi, ukljucujući i neke krugove unutar katoličke crkve, smatraju da je on „pošast“ jer staje u odbranu najsiromašnijih i najugroženijih i poručio da ga to neće zaustaviti, jer je to u duhu hrišćanstva.

„Razmišajući o ovim situacijama (izolacija i nejednakost) i postavljajući pitanja činim od sebe pošast. Međutim, ja nastavljam da pitam sve u ime Boga“, rekao je papa Franja, prvi papa iz Latinske Amerike, prenosi Rojters.

On je pozvao farmaceutske kompanije da obznane patente kako bi vakcine protiv kovida-19 bile dostupnije siromašnima, napominjući da je u nekim zemljama samo tri do četiri odsto stanovništva vakcinisano.

Papa Franja (84) je putem video veze govorio učesnicima Svetskog samita popularnih pokreta koji čine organizacije i društvenie pokreti koji skreću pažnju na nejednakosti na tržistu rada, u vlasništvu nad zemljištem, zdravstvenoj zaštiti i drugim ozbiljnim društvenim pitanjima u zemljama u razvoju.

On je pozvao industrije poput rudarske i drvno-prerađivačke da „prestanu da uništavaju šume, močvare i planine, da prestanu da zagađu reke i mora i da truju hranu i ljude“.

Papa je rekao da bi bogate zemlje i finansijske institucije trebalo da oproste dugove najsiromašnijih zemljama, da bi proizvođači i trgovci oružjem trebalo bi prestanu da doprinose tim „groznim geopolitičkim igrama koje se završavaju sa milionima raseljenih ljudi i milionima smrtno stradalih“.

Tehnološki giganti bi trebalo da zaustave govor mržnje, lažne vesti, teorije zavere i političku manipulaciju, rekao je on i pozvao na uvođenje univerzalnog osnovnog prihoda, apelujući na sve države da razmotre skraćivanje radnog dana kako bi se mogao zaposliti veći broj ljudi.

„Ovaj sistem, sa svojom neumoljivom logikom profita, izmiče svakoj ljudskoj kontroli. Vreme je da usporimo tu lokomotivu koja je van kontrole i juri prema provaliji. Još uvek nije kasno, ima vremena i ja zbog toga uporno istrajavam“, poručio je papa Franja.

On se osvrnuo na kritike koje je dobijao u prošlosti, posebno od crkvenih konzervativaca iz Amerike, uvek kada je upućivao slične apele.

„Žalosno je što se neki pripadnici crkve iznerviraju kada pominjemo ove smernice iako su one u skladu sa tradicijom (naše) crkve. Ali papa ne sme da prestane da podseća na ovo učenje, čak i ako često nervira neke ljude. Jer, nije u pitanju papa, već Jevanđelje“, zaključio je poglavar rimokatoličke crkve.

(Tanjug)

