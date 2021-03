Papa u Iraku: Oproštaj ključna reč za svakog hrišćanina

MOSUL – Papa Franja, koji je u poseti Iraku, apelovao je danas na hrišćane u toj zemlji da oproste nepravde koje su im naneli muslimanski ekstremisti i da nastave da obnavljaju zemlju nakon dugog niza godina sukoba i međuverskih sukoba.

Poglavar Rimokatoličke crkve govorio u hrišćanskoj zajednici Karakoš na severu Iraka, koju je napala Islamska država na leto 2014. godine, gde je ostalo još malo porodica u tom mestu, koje su se vratile kada se situacija smirila.

Govoreći ispred crkve Bezgrešnog začeća, papa je rekao da je oproštaj ključna reč za svakog hrišcanina, preneo je AP.

„Put do potpunog oporavka može biti dugačak, ali vas molim da ne budete obeshrabreni. Ono što je neophodno – to je da zaboravite, ali istovremeno morate imati i snagu da se ne predate“, rekao je on.

Papa se obratio stanovništvu nakon što je Doha Sabah Abdala rekla kako su njen sin i još dve mlade osobe ubijene u napadu kada se Islamska država približavala gradu, a njihova smrt je bila signal drugima da počnu da beže.

„Mučeništvo ova tri anđela je jasno upozorenje – da nije njih bilo, stradali bi mnogi u Karakošu, grad bi pao u ruke ISIL-a. Njihova smrt je na neki način spasila ceo grad. Na preživelima je da probaju da oproste agresorima“, rekla je ona.

(Tanjug)

