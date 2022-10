Papić: Teško je biti optimista u pogledu izbornog rezultata

SARAJEVO – U Bosni i Hercegovini se danas održavaju Deveti po redu Opšti izbori za sve nivoe vlasti, a politički analitičar Žarko Papić iz Sarajeva za Tanjug kaže da je teško biti optimističan u pogledu izbornog rezultata.

Prema njegovom mišljenu, vladajući bi trebalo da siđu s vlasti, a kao jedan od razloga za to navodi promenu strukture stanovništva u poslednje četiri godine, jer je pola miliona nezadovoljnih napustilo BiH i oni neće izaći na birališta.

„Glasački bazen za opoziciju se smanjio što je petpostavka za vladajuće da bolje prođu nego što bi možda prošli u normalnim okolnostima“, rekao je Papić.

Kao osnovni problem u BiH, Papić ističe to što ne postoji snaga, želja ni volja da se razgovara i dogovori oko toga šta bi bila stvarna rešenja da bi ta država ostala demokratska, sa, kako kaže, nacionalnom i građanskom ravnopravnošću.

Tvrdi da vlast „sistemski kupuje izbore“, navodeći da je u poslednja dva meseca, u oba entiteta, Federaciji BiH i Republici Srpskoj, oko 140 miliona evra podeljeno kao jednokratna pomoć penzionerima, socijalno ugroženima…

S obzirom na to da do promene izbornog zakona nije došlo, Papić ukazuje na najavu da bi visoki predstavnik Kristijan Šmit mogao da nametne promene tog zakona noć posle zatvaranja glasačkih kutija ili dan kasnije što će, dodao je, verovatno uticati na ozbiljne probleme u implementaciji izbornih rezultata.

Na pitanje gde se vode suštinske borbe na ovim izborima, sagovornik Tanjuga kaže da se u simboličkom smislu velika borba vodi oko izbora članova Predsedništva BiH.

Potpuno nepravednim smatra to što je aktuelni član Predsedništva BiH i lider Demokratskog fronta Željko Komšić, kao hrvatski predstavnik u ovom najvišem državnom telu na prošlim izborima izabran glasovima Bošnjaka.

Pojašnjava da su Komšićevi politički programi potpuno usmereni na bošnjačko izborno telo i da on ni na koji način ne komunicira sa svojom formalnom izbornom bazom, što bi trebalo da budu građani hrvatske nacionalnosti.

Ističući to kao glavni problem, Papić kaže da je sada u Federaciji BiH situacija takva da izgleda da su se HDZ, vodeća partija kod Hrvata, i Hrvatski narodni sabor, velika koalicija hrvatskih partija, na neki način povukli iz borbe za to mesto i bore se za većinu u Domovima naroda da bi na neki način sačuvali da Hrvati imaju politički subjektivitet.

„Šta će Šmit uraditi, ja ne znam, ali ono što jeste rešenje za BiH, govorim o postojećem Ustavu i izbornom sistemu, mora se ojačati pozicija Zastupničkog doma u odnosu na Dom naroda. Dakle, smanjiti nadležnosti Doma naroda“, rekao je Papić.

Smatra da se mora naći mehanizam pozitivne diskriminacije za „manjinsku naciju, što su Hrvati“.

„Koja je to pozicija? Kako? Ja to stvarno ne znam, ali nije nemoguće naći. Tako bi se BiH stabilizovala, a do tada ćemo živeti u permanentnoj krizi“, naveo je Papić.

(Tanjug)

