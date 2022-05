Pastor: Važno je da Srbija izdrži u svojoj nezavisnosti

SUBOTICA – Stav Srbije minimalno izlaže državu, a maksimalno obezbeđuje njenu slobodu donošenja odluka i nezavisnost, izjavio je danas predsednik Skupštine Vojvodine i predsedink Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.

Pastor je to rekao gostujući u radijskom programu subotičke Panon RTV, odgovarajući na pitanje o stavu Srbije koji je izneo predsednik Aleksandar Vučić povodom ukrajinsko-ruskog sukoba.

Istakao je da su njegova stranka i on lično od prvog trenutka podržavali formulisanje i održavanje tog stava.

„To je gledište čiji elementi minimalno izlažu Srbiju, a maksimalno obezbeđuju slobodu u donošenju odluka i nezavisnost države. Važno je da u tome istrajemo i, što se nas i mene tiče, svaku podršku, političko delovanje, saopštenje i javni nastup činiću u tom pravcu, jer odstupanje od ove pozicije ide sa negativnim posledicama na dugi rok“, rekao je Ištvan Pastor u jutarnjem programu Subotičko- mađarskog radija.

On je kazao da ne smatra da izuzev slanja humanitarne pomoći i iskazivanja saosećanja Srbija treba da preuzima druge obaveze u odnosu na ukrajinsko-ruski rat.

„Što se posledica tiče, nisam siguran čime mogu da nam zaprete u toj meri, od čega bi to mi trebalo jako da se uplašimo. Proces priključenja Evropskoj uniji već i ne može da bude sporiji nego što je do sada bio“, rekao je Ištvan Pastor i dodao:

„Ne znam koje su to prednosti, koje od njih zavise i koje su nam do sada obezbeđivali i koje nam mogu oduzeti. To što smo uspeli da ostvarimo nije tako mnogo, ali to je pre svega rezultat onoga što smo sami uspeli da izborimo, i to upravo zbog toga što smo zastupali nezavisnu poziciju, i tako gradili imidž države, njenu sposobnost da privuče kapital“.

Ukoliko, kako je naveo, obezbedimo energetsku stabilnost, što nam je važan prioritet, onda će ovaj region biti privlačan za ulaganja kapitala koji ne treba da strahuje od toga šta će biti u narednom periodu.

Prema njegovim rečima, ovome treba dodati i kapacitete za proizvodnju hrane koji su dovoljni ne samo za naše potrebe već i za izvoz.

(Tanjug)

