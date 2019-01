Patrijarh Kiril: Nova ukrajinska crkva – udruženje raskolnika

MOSKVA – „Nova“ crkva u Ukrajini koju su stvorile kijevske vlasti je udruženje dve grupe raskolnika, izjavio je danas patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril u božićnom intervjuu televiziji „Rusija 1“.

„Po mišljenju onih koji vuku konce i predsednika Ukrajine, taj sabor je trebalo da ujedini sve i stvori jedinstvenu pravoslavnu crkvu za celu Ukrajinu. A šta se desilo? Desilo se to da su se dve raskolničke grupe jednostavno ujedinile“, objasnio je patrijarh Kiril.

U isto vreme, Ukrajinska pravoslavna crkva na čelu sa mitropolitom kijevskim i cele Ukrajine Onufrijem bila je i ostaje „blagodetni duhovni organizam“ u toj zemlji, naglasio je on, preneo je Sputnjik.

Patrijarh je stvaranje nove crkvene strukture nazvao mešanjem državne vlasti u verske stvari, što je bez presedana.

„Ukrajina bi trebalo da bude država koja teži Evropi. Država koja tvrdi da deli evropske vrednosti. Međutim, jedna od vrlo važnih vrednosti Evrope je princip odvajanja crkve i religije od države… Šta vidimo? Vidimo predsednika Ukrajine koji predsedava crkvenim saborom, koji odreduje ko treba da bude na čelu pomesne crkve. On se grubo meša u crkveni život i ne libi se da to radi javno, što sve to pretvara u teatar apsurda“, naglasio je ruski patrijarh.

„Zamislite da predsednik Rusije Vladimir Putin predsedava crkvenim saborom, da on direktno govori ko treba da bude izabran i da posle predstavi novoizabranog patrijarha javnosti. To je teško zamisliti“, dodao je on.

Da se to desi, ruski patrijarh veruje da bi zapadne države i zaštitnici ljudskih prava bacali drvlje i kamenje na Rusiju.

Vaseljenski patrijarh Vartolomej predao je juče Ukrajini dokument o nezavisnosti nove crkvene strukture — Pravoslavne crkve Ukrajine.

(Tanjug)