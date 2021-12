Patrijarh vratio nadu da ce hram i nasa zajednica biti obnov

NJUJORK – Vernici u Njujorku su sa zahvalnošću primili odluku Svetog Sinoda kojim se parohija i Saborni hram Svetog Save na Menhetnu stavljaju pod upravu njegove svetosti patrijarha Porfirija, jer im je vratila nadu i veru ali i ubeđenje da će njihova zajednica, teško ranjena požarom 2016.

godine, konačno početi da se obnavlja i živi, izjavio je Veljko Dobrilović, koji se u ime vernika obraćao Svetom Sinodu kao izabrani predsednik crkvenog odbora.

Nesumnjiva je, kako dodaje, posle upornih i istrajnih nastojanja, slanja pisama i održavanja protesta, koji su trajali mesecima, sa ciljem da Patrijarh našu zajednicu i hram Svetog Save stavi pod svoje okrilje, spremnost i volja da se hram na Menhetnu obnovi i da narod i ugledni stručnjaci – pravni, finansijski i građevinski, koji uživaju poverenje vernika da prionu na rad i ulože napor, da se pod okriljem i blagoslovom Patrijarha, hram i njegova zajednica nakon pet godina stave na noge što bi bio veliki blagoslov ne samo za Njujork već i SPC, naveo je Dobrilović za Tanjug.

„Sa ovim poverenjem i nadom postoji čvrsto uverenje da će crkva u najkraćem roku biti osposobljena za službe bar na velike praznike“, naveo je on i naglasio da je to znacajno prvenstveno zbog duhovnog i školskog ali i kulturnog i života kao i saradnje i sa našim kulturnim organizacijama, koje su pomogle crkvi kada joj je bilo najteže..

Dobrilović je izrazio zahvalnost vernicima koji su ostali istrajni u molitvama i čvrsti u nastojanju da se srpska zajednica i hram obnove kako bi opet postao mesto molitve, okupljanja i utehe.

Podsetio je i na reči patrijarha i Svetog Sinoda da je važno da svi zajednički, kao i do sada, nastave da revnosno čuvaju svoju pravoslavnu veru, svetinje, srpski identitet i zavete predaka, a posebno jedinstvo naše Svetosavske Crkve i naglasio da će obnova hrama tome doprineti.

Sinod je 22. decembra doneo odluku da Crkveno školska opština Sveti Sava u Njujorku i parohija budu poverene na upravljanje patrijarhu kako bi se sredilo stanje i prevazišli problemi, uspostavio crkveni poredak i jedinstvo među parohijanima.

U žalbama Sinodu njijorški patohijani ukazali su na nenamensko trošenje ogromnih stedstava – do sada je na radove na obnovi hrama uništenog u požaru utrošeno više od osam miliona dolara, što je više nego duplo u odnosu na 3,6 miliona predviđenih predračunom.

Takođe, u pismu Sinodu izrazili su nezadovoljstvo zbog odluke vladike o smenjivanju sveštenstva u njujorskoj parohiji i time što nije hteo da odobri crkveni odbor koji su vernici izabrali.

U odnosima vladike i Odbora kamen spoticanja bila je i kontrola nad najvrednijom imovinom hrama Svetog Save, tzv. “vazdušnim pravom” vrednim 80 miliona dolara.

Crkva Svetog Save od istorijskog značaja je za Njujork. Sazidana je u gotskom stilu pre skoro 170 godina, a 1943. je otkupljena od Episkopalne crkve. Hram Svetog Save izgoreo je na Vaskrs 1. maja 2016. godine.

(Tanjug)

