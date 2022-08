Pedro Sančez: Priznanjem Kosova prekršeno međunarodno pravo

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je danas u Tirani da je priznavanjem nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo i poručio da Madrid to ne može da prihvati.

„Mislimo da je to jednostrano proglašenje nezavisnosti i mislimo da je prekršeno međunarodno pravo, tako da ne možemo to da prihvatimo. Kažemo to uz sve poštovanje koje imamo prema albanskom narodu“, rekao je Sančez na zajedničkoj konferenciji za novinare sa albanskm premijerom Edijem Ramom.

(Tanjug)

