Pelosi: Pozvaćemo se na 25. amandman i smeniti Trampa

VAŠINGTON – Predsedavajuća Predstavničkog doma Nansi Pelosi kaže da će razmotiti da se pozove na 25. amandman kako bi bio smenjen predsednik Donald Tramp pre isteka mandata 20. januara, a nakon što su republikanci blokirali inicijalni pokušaj da se to učini.

Pelosi je rekla da demokrate, koje imaju većinu u Predstavničkom domu, pozivaju potpredsednika Majka Pensa da odgovori u roku od 24 sata nakon što zakon bude usvojen, jer ga to obavezuje da opozove Trampa po 25. amandmanu, preneo je Rojters.

„Naš sledeći korak će biti da omogućimo da se opoziv sprovede do kraja. Predsednik je pretnja za Ameriku i to je hitna stvar, zbog čega će to biti naša sledeća akcija“, rekla je Pelosi.

(Tanjug)

